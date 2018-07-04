Milli oyuncu Sorgun’da

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Ali Çayır’ın, Türkiye’de kendisini ispat ekmiş üst düzey voleybolculardan biri olduğunu ve Sorgun Belediyespor’a büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Gürbüz, takım Antrenörü Ümit Terzi’nin Ali Çayır transferini çok istediğini ve bunun içinde bizzat kendisinin transferle ilgili çalışmaları yürüttüğünü vurguladı. Antrenörlerinin ve kulüp yöneticileriyle birlikte Ankara’ya giderek Ali ile buluştuklarını dile getiren Gürbüz, ‘’Yaptığımız görüşmelerin ardından tüm konularda kendisi ile anlaşarak sözleşme imzaladık. İlk kez geçen yıl kurulan voleybol takımımız, büyük bir başarıya imzasını atarak 2’inci Lig’den 1’inci Lig’e çıktı. Bu yıl hedefimiz ise Efeler Ligi’ne yükselmek. Bu amaçla hocamızın raporu doğrultusunda ve gücümüzün yettiği ölçüde tüm istediği oyuncuları almaya çalışıyoruz” dedi.

Antrenör Ümit Terzi ise smaçör Ali Çayır’ın önemli bir transfer olduğunu ve takıma büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Terzi, 1981 Doğumlu smaçör Ali Çayır’ın, Emlak Bank, Kolejliler, Tokat Plevne, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediye, Galatasaray, Jastrzebski VVegiel, MEF Okulları, Halkbank, Cicchetti Isernia, Gümüşhane Torul, Palandöken Belediye, Şahinbey takımları formasını giydiğini ve 212 defa milli takımda ülkemizi temsil ettiğini sözlerine ekledi.

