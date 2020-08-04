Milli oyuncu Sorgun’da

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor’un kadrosuna dahil ettiği, Sırbistan Milli Takım smaçörü Lazar Cirovic'in bugün ilçeye gelmesi, sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. Sırbistan milli takımıyla önemli başarılara imza atan Lazar Cirovic'in daha Afyon Belediye Yüntaş formasını giydiği kaydedildi. İlçeye gelmesi beklenen Lazar Cirovic, önce hastanede Kovid-19 testine tabi tutulacak. Testinin negatif çıkması durumunda ise takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Sorgun Belediyespor Başkanı Ergin Gül, bu sezon voleybol severlere güçlü bir ekip seyrettirmek istediklerini belirterek, ''Çok iyi transferler yaptık. Bu sezon geçen sezondan farklı bir lig olacaktır''dedi.