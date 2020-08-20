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Milli Güreşçimiz hedefe kilitlendi

Yozgat’ın yetiştirdiği dünya ve Avrupa şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, kariyerini olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istediğini, bu yönde çalıştığını söyledi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:09
Milli Güreşçimiz hedefe kilitlendi

YOZGAT’ın yetiştirdiği dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli gururumuz Rıza Kayalap, sakatlığının geçtiğini belirterek, amacının olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu, bu amacına da ulaştıktan sonra güreş kariyerine nokta kaymayı düşündüğü söyledi. Kayaalp, korona virüs salgını sebebiyle yapılamayan olimpiyatların 2021 yılında düzenlenmesinin beklendiğini, olimpiyatlarda altın madalya kazanıp, kariyerini zirvede noktalamak istediğini bildirdi. Antalya’da düzenlenen milli takım kampına katılan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, korona virüs nedeniyle organizasyonların iptal olmasıyla aradaki boşluğu verimli bir şekilde değerlendirdiğini bildirdi. Kayalap, yılların vermiş olduğu yorgunluk olduğunu, her sene Avrupa ve dünyada madalya alan bir sporcu olması nedeniyle bu yorgunluğun normal olduğunu anlattı. Kayaap, bazı sakatlıklarının olduğunu, onların üzerine giderek iyileştiğini, güçsüz olan kaslarını geliştirip, hazır olduğunu bildirdi. Sırbistan'da aralık ayında Dünya Şampiyonası'nın düzenlenebileceğini hatırlatan Kayaalp, ‘’Antrenman yapmıyoruz ama fitness, ağırlık, koşu gibi antrenmanlar yaparak formumu korumaya çalışıyorum. Bu süreci böyle atlatmaya çalıyorum ve hazırlıklarıma daha da ağırlık verebilmek için Güreş Federasyonu'ndan haber bekliyorum. Tabii ki güreş antrenmanları da mecbur başlamak zorunda. Sonuçta Dünya Şampiyonası önemli bir maç bizim için. Ben de hedefi olan bir sporcuyum, hazır da iyileşmişim. Zaten 2-3 yıldır zorluklarla güreştim, şimdi iyileşince de rakiplerimin karşısına daha güçlü kuvvetli çıkarım. Önce yüzde 50 gibi bir oranla rakiplerimin karşısına çıkıyordum, şimdi yüzde yüzümle çıkabilecek durumdayım, onlar düşünsün" dedi.

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Milli Güreşçimiz Hedefe Kilitlendi
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