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Milli Güreşçimiz Adar’a Yenifakılı’dan mesaj var

YOZGAT’ın yengesi olan Milli Güreşçi Yasemin Adar’a Yenifakılı’dan başarı mesajı geldi. Yenifakılılar, ‘’20-28 Ekim tarihleri Arasında Macaristan’ın Budapeşte Şehrinde yapılacak olan Güreş Büyükler Dünya Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Eden Yozgat Yenifakılı’nın gelini Yasemin Adar’a başarılar diliyoruz. Yeniden tarih yazmaya İnşallah. Şampiyon olacak Allah’ın izni ile inanıyoruz’’ denildi.

Milli Güreşçimiz Adar’a Yenifakılı’dan mesaj var

YOZGAT’ın yengesi olan Milli Güreşçi Yasemin Adar’a Yenifakılı’dan başarı mesajı geldi. Yenifakılılar, ‘’20-28 Ekim tarihleri Arasında Macaristan’ın Budapeşte Şehrinde yapılacak olan Güreş Büyükler Dünya Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Eden Yozgat Yenifakılı’nın gelini Yasemin Adar’a başarılar diliyoruz. Yeniden tarih yazmaya İnşallah. Şampiyon olacak Allah’ın izni ile inanıyoruz’’ denildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Milli Güreşçimiz Adar’a Yenifakılı’dan mesaj var

Yasemin Adar’ın başarıları
2013 yılında Mersin Akdeniz oyunlarında 72 kiloda altın madalyasının sahibi olan genç sporcu 2016 yılında da adını zirveye yazdırmıştı. 2016 yılı Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyanın sahibi olan Adar, Türkiye'nin ilk kadın güreş şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Riga'da düzenlenen şampiyonada 75 kiloda Rus rakibi Alena Starodubtseva’yı 7-0 mağlup etmişti. 2017 yılına gelindiğinde Fransa Paris'te düzenlenen Dünya Güreş şampiyonasında adını finale yazdıran genç sporcu, Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk’u 5-4 yenerek altın madalya sahibi olmuştur. Genç ve başarılı sporcu Yasemin Adar, Türkiye'nin ilk dünya güreş şampiyonudur.
 

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