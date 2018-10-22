Milli Güreşçimiz Adar’a Yenifakılı’dan mesaj var

Yasemin Adar’ın başarıları

2013 yılında Mersin Akdeniz oyunlarında 72 kiloda altın madalyasının sahibi olan genç sporcu 2016 yılında da adını zirveye yazdırmıştı. 2016 yılı Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyanın sahibi olan Adar, Türkiye'nin ilk kadın güreş şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Riga'da düzenlenen şampiyonada 75 kiloda Rus rakibi Alena Starodubtseva’yı 7-0 mağlup etmişti. 2017 yılına gelindiğinde Fransa Paris'te düzenlenen Dünya Güreş şampiyonasında adını finale yazdıran genç sporcu, Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk’u 5-4 yenerek altın madalya sahibi olmuştur. Genç ve başarılı sporcu Yasemin Adar, Türkiye'nin ilk dünya güreş şampiyonudur.

