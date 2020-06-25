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Milli güreşçi Rıza Kayaalp’e üst düzey görev

Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı müşavirliğine atandı.

25 Haziran 2020 Perşembe 00:46
Milli güreşçi Rıza Kayaalp’e üst düzey görev

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Yayınlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Müşavirliği'ne, olimpiyat ikincisi ve Dünya ile Avrupa şampiyonu olan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı. 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile Grekoromen stilde Türkiye'nin en başarılı güreşçisi olan Rıza Kayaalp 2016 Rio Olimpiyatlarında da ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı.
İLK KUTLAMA KEVEN’DEN
Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’in Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşavirlik görevine getirilmesinin ardından CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven kendi sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı. Keven, ‘’ Hemşerimiz Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği görevine atanmıştır. Kendisini tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim’’ dedi.

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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e üst Düzey Görev
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