Milli Güreşçi ilçe müdürü oldu

Güreşi bıraktıktan sonra memuriyet hayatına başlayan Yunus Bölükbaşı, ilk memuriyetine Saray Belediyesinde başladı. Daha sonra Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Özel Kalem’de görev yapan milli sporcu, Çayıralan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine atandı. Sporun içinden gelen Bölükbaşı, yeni atandığı ilçede sporu zirveye taşıyacağını söyledi. Tüm branşlarda ilçede açacakları sportif kurslar ile Çayıralan gençliğine hizmet edeceğini vurgulayan Bölükbaşı, ‘’Yapacağımız faaliyetler ile Çayıralan halkına hizmet edeceğiz. Sporu her kesime yayarak, ilçe halkının spor yapmaya teşvik edeceğiz’’ dedi.

Aynı zamanda Güreş Yozgat İl Temsilcisi olan Yunus Bölükbaşı, yeni atandığı Çayıralan ilçesinde güreş branşını da yaygınlaştıracağını ifade etti. Rıza Kayaalp gibi Yozgat’tan yetişmiş başka değerleri keşfedip Türk Sporuna kazandırmaya gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

