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Milli futbolcudan ziyaret

GEÇTİĞİMİZ günlerde babasını kaybeden Yozgatlı Milli Futbolcu Mevlüt Erdinç, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

Milli futbolcudan ziyaret

GEÇTİĞİMİZ günlerde babasını kaybeden Yozgatlı Milli Futbolcu Mevlüt Erdinç, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Milli futbolcudan ziyaret

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu, A Milli Futbol takımının golcüsü Mevlüt Erdinç memleketi Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Eşiyle dostuyla, akrabalarıyla vakit geçiren Erdinç, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı da makamında ziyaret etti. Vali Yurtnaç ile spor üzerine sohbet eden Erdinç daha sonra Midipol Başakşehir’de giydiği formasını imzalayarak Vali Yurtnaç’a hediye etti. 

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