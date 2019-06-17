Milli futbolcu Mevlit okuttu

Geçtiğimiz sene vefat eden babası Mehmet Erdinç için baba ocağı Sarıkaya’ın Erbek köyünde mevlit okutan Milli Futbolcu Mevlüt Erdinç’in okuttuğu mevlite Yozgat Valisi Kadir Çakır’da katıldı. Sarıkaya’nın Erbek köyünde Köy caminde kılınan Cuma namazının ardından mevlit programına katılan vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Yemekte konuşan Vali Kadir Çakır, Mevlüt Erdinç ve yakınlarına taziyede bulunarak, Mehmet Erdinç’e Allah’tan rahmet diledi.

KARNE DAĞITTI

Öte yandan Milli Futbolcu Mevlüt Erdinç, kendi köyünde çocuklara karnelerini de dağıttı. Sarıkaya ilçesine bağlı Erbek Köyünde köy okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilerin karnesini Vali Kadir Çakır ve Milli Futbolcu Mevlüt Erdinç birlikte verdi. Vali Çakır ve Erdinç daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

