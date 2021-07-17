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Milli Birlik gününde de YOBiS

Kısa adı YOBİS olan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe de bisikletleri ile destek verdiler.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 00:19
Milli Birlik gününde de YOBiS

Daha önce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turuna katılan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu önceki gün lise caddesinde gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü bisiklet turuna katılarak destek verdiler. Çok sayıda Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu gönüllüsü bisikletçilerin yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bisiklet turu sonrasında bisikletçiler Cumhuriyet Alanında düzenlenen etkinliklere katıldılar. Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu ekibinden Mehmet Tufan, daha önce Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine destek verdiklerini, şimdi de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe bisikletleri ile katılarak destek verdiklerini söyledi.  

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Milli Birlik Gününde De YOBiS
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