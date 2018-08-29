Milletvekili Sedef’e teşekkür

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda Karaman Belediyespor ile oynadığı müsabakada Yozgatspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Kırmızı siyahlı taraftarların Karaman’a gidip takımlarını desteklemeleri için MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef taraftarların tüm yol masraflarını karşıladı. Bu nedenle Yozgatspor taraftarları sosyal medya üzerinden Sedef’e teşekkür etti.
29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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