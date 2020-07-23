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Milletvekili Başer, ‘takipteyim’ dedi

ozgat Bozok Stadı inşaatı ihalesinin yapılabilmesi için 3.5 milyon lira ödenek gönderilmesi, şu ana kadar bir çalışmanın yapılmaması endişeye neden olurken, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, stat ile ilgili herhangi bir sorunun bulunmadığını söyledi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 00:04
Milletvekili Başer, ‘takipteyim’ dedi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat ile ilgili her konunun yakından takipçisi olduğunu belirterek, gazetemizde yayınlanan Yozgat Bozok Stadı inşaatıyla ilgili ‘Başka Bahara Kaldı!’ başlıklı haberle ilgili de açıklamalarda bulundu. Başer, yeniden yapılacak olan Yozgat Bozok Stadı ile ilgili projeye son şeklinin verilerek, 15 Temmuz’da projenin tamamlanıp bakanlığa ulaştırıldığını bildirdi. Milletvekili Başer, ‘’Stadın yapımıyla ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor. Yatırım programına girdi. Ödenek konusunda herhangi bir sıkıntı yok, para mevcut. 3.5 milyon lira ihalenin yapılması için gönderildi. İhale yapıldıktan sonra kalan ödenekte gönderilecektir. Yozgat’ın her konusunun yakın takipçisiyim, bundan kimsenin kuşkusu olmasın’’ dedi. 

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Milletvekili Başer‘takipteyim’ Dedi
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