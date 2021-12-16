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MHP’den Yozgatspor’a moral ziyareti

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı Yozgatspor’un Bozok Stadı dış sahasında gerçekleştirilen antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdiler.

16 Aralık 2021 Perşembe 00:28
MHP’den Yozgatspor’a moral ziyareti

Pazar günü deplasmanda Keçiören Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Polat Özkan gözetiminde sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Gruptaki temsilcimiz Yozgatspor’un antrenmanını MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay yöneticileri izledi. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ve teknik direktör Polat Özkan’dan bilgiler alan Kızılay, Pazar günü deplasmanda Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynanacak olan müsabaka öncesinde başarı dileğinde bulundu. 

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