MHP’den kızlara destek

ski hentbolculardan, halen genç milli takım Antrenörlüğü görevini de yürüten MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, büyük başarıların altına imza atarak Birinci Lige kadar yükselen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını bu başarısından dolayı kutladığını söyledi. Kendisinin de eski bir hentbolcu olduğunu ve ne kadar çok zor şartlardan kızların çalıştığının farkında olduğunun altını çizen Kızılay, elinden geldiği kadar hem Parti olarak hem de şahsi olarak takıma destek vereceğini belirtti.