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MHP Milletvekili Sedef’ten ziyaret

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef Yozgatspor yeni teknik ekibi ve yönetimi ziyaret ederek yeni sezon öncesinde başarı dileğinde bulundu.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:00
MHP Milletvekili Sedef’ten ziyaret

Yozgat Milletvekili Sedef, yeni seçilen Merkez ilçe başkanı Adem Kızılay ile birlikte Yozgatspor kulüp binasında teknik direktör Nihat Tinel ve Kulüp Başkanı Kazım Arslan ile bir araya geldi. Yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi alan Sedef, Yozgatspor alt yapısından yetişip, yıllarca yardımcı antrenörlük yapmış olan Yozgat’ın çocuğu Nihat Tinel’in teknik direktör olarak Yozgatspor’un başına geçmesinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Yeni sezonda Yozgatspor yeni teknik ekibi ve Kulüp Başkanı Kazım Arslan’a başarı dileğinde bulunan Sedef, Yozgatspor’un her zaman yanında olduğunu ifade etti. 

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