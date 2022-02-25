Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Mevlüt Erdinç’ten destek çağrısı

Yozgatlı milli futbolcu Mevlüt Erdinç Yozgatspor için destek çağrısında bulundu.

25 Şubat 2022 Cuma 00:07
Mevlüt Erdinç’ten destek çağrısı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a Yozgatlı milli futbolcu Mevlüt Erdinç’ten de destek geldi.  Şuanda TFF 1’inci Ligi takımlarından Ümraniyespor formasını giyen başarılı futbolcu Mevlüt Erdinç, yaptığı paylaşımda ‘’Yozgatspor’un cefakar taraftarı 66 lira ile kampanyaya sende destek ol. Ben de destek olacağım, herkesi selamlıyorum, hepinizi seviyorum’’ dedi. 
MEVLÜT ERDİNÇ KİMDİR
Mevlüt Erdinç 25 Şubat 1987'de Fransa'nın Saint-Claude bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Yozgatlı olan başarılı futbolcu küçük yaşta futbol oynamaya merak sardı. Mevlüt Erdinç, 9 yaşındayken Saint-Claude takımında altyapı kariyerine başladı. Saint-Claude'nin ardından Jura Sud Lavans ve Sochau takımlarının altyapılarında top koşturan Mevlüt Erdinç 2005-2006 sezonunda profesyonel ligde oynamaya başladı. 2005-2009 yılları arasında Sochaux ile 81 maça çıkan milli futbolcu 25 kez fileleri havalandırdı. Attığı goller ve hırslı yapısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mevlüt, 2009'da PSG'ye transfer oldu. Paris Saint-Germain'de çıktığı 110 maçta 30 kez fileleri havalandıran Mevlüt 13 de asist yaptı. Yetenekli futbolcu 2009-2010 sezonunda PGS ile Fransa Kupası başarısı yaşadı. 25 Ocak 2012'de PSG ile yolları ayrılan Mevlüt, Rennes'e imza attı. Burada 55 maça çıkan milli futbolcu 19 gol attı. Mevlüt, Rennes'in ardından sırasıyla Saint-Étienne, Hannover 96, Guingamp, FC Metz, Başakşehir ve Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrükspor, Kocaelispor formalarını giydi. Başarılı futbolcu şuanda TFF Birinci Ligi takımlarından Umraniyespor’un başarısı için ter döküyor. 

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Erdinç’ten Destek çağrısıYozgatIlerigazetesişubatCumaHaberYozgatlıMilliFutbolcuMevlütErdinçSporTotoBölgeselAmatörLigYozgatsporDestekçağrısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor’a destekler sürüyor
Yozgatspor’a destekler sürüyor
Kaptan Burak’tan mesaj var
Kaptan Burak’tan mesaj var
Bozokspor tutulmuyor
Bozokspor tutulmuyor
Play-Off başlıyor
Play-Off başlıyor
ESKi FUTBOLCULARDAN DESTEK
ESKi FUTBOLCULARDAN DESTEK
Çayıralan’da TKi alarmı
Çayıralan’da TKi alarmı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim