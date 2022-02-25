Mevlüt Erdinç’ten destek çağrısı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a Yozgatlı milli futbolcu Mevlüt Erdinç’ten de destek geldi. Şuanda TFF 1’inci Ligi takımlarından Ümraniyespor formasını giyen başarılı futbolcu Mevlüt Erdinç, yaptığı paylaşımda ‘’Yozgatspor’un cefakar taraftarı 66 lira ile kampanyaya sende destek ol. Ben de destek olacağım, herkesi selamlıyorum, hepinizi seviyorum’’ dedi.

MEVLÜT ERDİNÇ KİMDİR

Mevlüt Erdinç 25 Şubat 1987'de Fransa'nın Saint-Claude bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Yozgatlı olan başarılı futbolcu küçük yaşta futbol oynamaya merak sardı. Mevlüt Erdinç, 9 yaşındayken Saint-Claude takımında altyapı kariyerine başladı. Saint-Claude'nin ardından Jura Sud Lavans ve Sochau takımlarının altyapılarında top koşturan Mevlüt Erdinç 2005-2006 sezonunda profesyonel ligde oynamaya başladı. 2005-2009 yılları arasında Sochaux ile 81 maça çıkan milli futbolcu 25 kez fileleri havalandırdı. Attığı goller ve hırslı yapısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mevlüt, 2009'da PSG'ye transfer oldu. Paris Saint-Germain'de çıktığı 110 maçta 30 kez fileleri havalandıran Mevlüt 13 de asist yaptı. Yetenekli futbolcu 2009-2010 sezonunda PGS ile Fransa Kupası başarısı yaşadı. 25 Ocak 2012'de PSG ile yolları ayrılan Mevlüt, Rennes'e imza attı. Burada 55 maça çıkan milli futbolcu 19 gol attı. Mevlüt, Rennes'in ardından sırasıyla Saint-Étienne, Hannover 96, Guingamp, FC Metz, Başakşehir ve Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrükspor, Kocaelispor formalarını giydi. Başarılı futbolcu şuanda TFF Birinci Ligi takımlarından Umraniyespor’un başarısı için ter döküyor.