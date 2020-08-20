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Mesterler'den tebrik ziyareti

YOZGATSPOR Masterler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Yozgatspor’un göreve yeni gelen teknik ekibine başarı dileğinde bulundu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:09
Mesterler'den tebrik ziyareti

Kulüp Tesislerinde ziyaret ettikleri teknik direktör Nihat Tinel, Antrenörler Harun Dişlitaş, Şevki Koç, Fuat Mert ve Hasan Aras ile Analist Oğuz Gürkan’ın Yozgatspor’daki yeni görevlerini tebrik eden Masterler, lig öncesinde de başarı dileğinde bulundular. Dernek Başkanı Feridun Karakoç, genç ve gelecek vadeden bir ekiple anlaşılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Beklentinin tüm Yozgatspor taraftarının olduğu gibi kendilerinin de şampiyonluk olduğunu vurgulayan Karakoç, bu konuda Masterler olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Yozgatspor teknik direktör Nihat Tinel ise Yozgatspor’un başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Yaşları ilerlemiş olmasına rağmen sağlıklı kalmak ve gençlere örnek olmak Yozgat’ı tanıtmak için Masterler Derneği’nin önemli bir misyon üstlendiğini anlatan Tinel, ‘’Başarı İl’in tüm paydaşları ile ulaşılacak bir sonuçtur. Eğer bir olur ve birbirimize inanırsak bu takımı istenilen hedeflere ulaştıracağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

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Mesterlerden Tebrik Ziyareti
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