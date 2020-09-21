Mesafeli sabah sporu

Yozgat’ta Kick-Boks Antrenörlüğü yapan Mustafa Zararsız, oluşturduğu spor ekibi ile birlikte her sabah doğa yürüyüşü yapıp zinde kalıyorlar. Esnafından, memurundan, emeklisinden bir çok kişinin yer aldığı grup sabahın erken saatlerinde buluşarak çamlık milli parkında yürüyüş yapıp, temiz ve bol oksijenli bir ortamda spor yapma imkanı buluyorlar. Antrenör Mustafa Zararsız, kendi oluşturdukları ekip ile sabahları buluşup Çamlık Milli Parkında sabah sporu yaptıklarını söyledi. Temiz havada bol oksijen içerisinde spor yapmanın çok faydalı olduğuna dikkat ecen Zararsız, sabahın erken saatlerinde doğada yaptıkları spor ile gün boyu dinç kaldıklarını ifade etti.