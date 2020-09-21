Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1112
ALTIN
474.493
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7857
EURO
8.9548

Mesafeli sabah sporu

YOZGATLI Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız öncülüğündeki bir gurup spor sever Yozgat Çamlığı Milli Parkına giderek her sabah sosyal mesafe kuralına uyarak spor yapıyor.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:09
Mesafeli sabah sporu

Yozgat’ta Kick-Boks Antrenörlüğü yapan Mustafa Zararsız, oluşturduğu spor ekibi ile birlikte her sabah doğa yürüyüşü yapıp zinde kalıyorlar. Esnafından, memurundan, emeklisinden bir çok kişinin yer aldığı grup sabahın erken saatlerinde buluşarak çamlık milli parkında yürüyüş yapıp, temiz ve bol oksijenli bir ortamda spor yapma imkanı buluyorlar. Antrenör Mustafa Zararsız, kendi oluşturdukları ekip ile sabahları buluşup Çamlık Milli Parkında sabah sporu yaptıklarını söyledi. Temiz havada bol oksijen içerisinde spor yapmanın çok faydalı olduğuna dikkat ecen Zararsız, sabahın erken saatlerinde doğada yaptıkları spor ile gün boyu dinç kaldıklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 20.09.2020 17:13
Anahtar Kelimeler:
Mesafeli Sabah Sporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGATSPOR SiFTAH YAPTI
YOZGATSPOR SiFTAH YAPTI
Sorgun umduğunu bulamadı
Sorgun umduğunu bulamadı
Taraftarlar tek çatı altında toplanacak
Taraftarlar tek çatı altında toplanacak
GALiBiYET iÇiN GiDiYOR
GALiBiYET iÇiN GiDiYOR
Lig Başlıyor
Lig Başlıyor
Sorgun istanbul yolcusu
Sorgun istanbul yolcusu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim