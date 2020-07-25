Mesafeli Antrenman

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Cimnastik kursunda sporcular sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Covit-19 tedbirleri kapsamında kısmen açılan Sorgun Spor Salon’unda ve Sorgun İlçe stadında kendilerine ayrılan bölümde çalışan minik Cimnastikçiler yoğun bir şekilde antrenman yaparken sosyal mesafe kuralına da uymayı ihmal etmiyorlar. Ayrıca antrenman öncesinde Jimnastikçilerin ateşlerinin ölçülerek tedbirli bir şekilde antrenman alanına alındıkları öğrenildi.