Merzifon’a da yenildi

Geçtiğimiz günlerde Develispor ile karşılaşan ve rakibine 4-1 mağlup olan Sorgun Belediyespor, önceki gün ise Merzifonspor’a 4-0 mağlup oldu. Oynadığı üç hazırlık müsabakasından sadece Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda lider olan Sarıkaya Belediyespor’u mağlup eden sarı siyahlı ekip daha sonra çıktığı iki hazırlık müsabakasında da sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, hiçbir zaman hazırlık müsabakalarının lig için ölçü olmadığını söyledi. Hazırlık müsabakalarında takımın yaptığı hataları, eksiklikleri görme fırsatı bulduklarını dile getiren Demirbilek, lig öncesinde gördükleri eksiklikleri gidererek lige çok daha iyi başlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.