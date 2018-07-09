Mert ve Cengiz anlaştı

Teknik direktör İbrahim Baş’ın iç transferde kadrosunda görmek istediği futbolcularla ilgili transfer komitesinin davette bulunduğu futbolculardan Mert Özkan ve Kaleci Cengiz ile anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz sezon kadroda bulunan kaleciler Mustafa Köseci ve Cengiz Karaaslan ikilisinden bir tanesinin kadroda tutulmasına yönelik başlatılan ön görüşmede sorun çıktı. Mustafa Köstenci’nin askere gideceği, bu nedenle transferinin mümkün olmadığı kaydedildi. İç transferde stoperler Mert Özkan ve Burak Altınay, ön libero Onur Kaya, sol açık Mehmet Şükrü Önder ve Vehbi Furkan Yıldırım ile sağ bek Adem Gültekin ile görüşme yapılması planlandı. Yozgat'a davet edilen futbolculardan stoper Mert Özkan ve kaleci Cengiz Karaaslan ile anlaşma sağladı. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettiğini belirtti. Arslan, "İç transferde Yozgat'a davet edilen oyuncularımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Dış transferde ise teknik heyetin verdiği isimleri Yozgat'a davet ettik. Yozgatspor'a yakışan bir kadro kurmak için büyük bir titizlikle çalışmalarımız devam ediyor" dedi.