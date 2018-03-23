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Mert Özkan sakatlandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un başarılı defans oyuncusu Mert Özkan, dün kulüp binası önünde bulunan sahada yapılan antrenmanı sakatlanarak yarıda bırakan Mert Özkan’ın durumu bu gün netlik kazanacak.

Mert Özkan sakatlandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un başarılı defans oyuncusu Mert Özkan, dün kulüp binası önünde bulunan sahada yapılan antrenmanı sakatlanarak yarıda bırakan Mert Özkan’ın durumu bu gün netlik kazanacak.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Mert Özkan sakatlandı

Kırmızı siyahlı ekibe devre arasında dahil olan ve gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan tecrübeli oyuncu Mert Özkan dür gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takım ile birlikte çalışırken yarı alanda yapılan çift kale antrenmana katılmadı.
Kasığında çekme olan Mert Özkan’a ilk müdahaleyi buz tedavisi ile yapan Kulüp Masörü Tevfik Yeşilkaya, Mert Özkan’ın durumunun bu gün yapılacak olan tedavisi sonrasında netlik kazanacağını ve Kilis maçında oynayıp oynamayacağının belli olacağını söyledi.

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