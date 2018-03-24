Mert oynayacak

Kırmızı siyahlı ekin masörü Tevfik Yeşilkaya, önceki gün yapılan antrenman sırasında kasığında zorlanma olan Mert Özkan’ın antrenmanı yarıda bıraktığını hatırlattı. Tecrübeli oyuncunun dün yapılan kontroller sonrasında durumunun iyi olduğunu dile getiren Yeşilkaya, ‘’Kasığında hafif bir sakatlığı bulunan Mert Özkan arkadaşımızın Kilis Belediyespor karşısında oynamasında bir sakınca yok. Hocamızın taktirine göre yüzde 90 sahada olacaktır. Mert Özkan’ın yapılan tedavisinin ardından dün sabah düz koşu ve yenileme antrenmanı yaptıktan sonra takım ile birlikte çalışmalara tekrar başladı’’ dedi.