Mert göz dolduruyor

Devre arasında Torbalıspor’dan transfer edilen 1.94’lük stoper, ligin ilk haftasında Kadirli Demirspor müsabakasında ve bu hafta oynanan Kürkçüler Amatörspor müsabakasında oyuna sonradan girmesine karşılık attığı ve attırdığı goller ile göz doldurdu. Ligin ikinci yarısın ilk haftasında Kadirli Demirspor ile oynanan müsabakada oyuna son 10 dakika dahil olan Mert Özkan, bir korner atışı sonrasında Hakkı Tosun’a attırdığı gol ile adından söz ettirmişti. Bu hafta ise Kürkçüler Amatörspor müsabakasında Hakkı Tosun’un yerine oyuna dahil olan Mert Özkan 87’inci dakikada yine bir korner atışı sonrasında attığı golle büyük beğeni topladı.

Mert Özkan, bir defans oyuncusu olmasına karşılık bu güne kadar çıktığı 98 resmi maçta 16 gol atma başarısını gösterdi. Ligin ilk yarısında Torbalıspor forması giyen başarılı stoper burada da 3 kez rakip gileleri havalandırmıştı. 1992 doğumlu olan Mert Özkan 3 sezon Beyköy Belediyespor, 1 sezon Düzcespor, son olarak ta Torbalıspor formalarını giydi. Mert Özkan 1.94'lük boyu ile dikkat çekiyor.