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Mert göz doldurdu

SEZONA şampiyonluk parolası ile başlayan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un devre arasında Torbalıspor’dan transfer ettiği başarılı stopar Mert Özkan, hazırlık müsabakalarında gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

Mert göz doldurdu

SEZONA şampiyonluk parolası ile başlayan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un devre arasında Torbalıspor’dan transfer ettiği başarılı stopar Mert Özkan, hazırlık müsabakalarında gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Mert göz doldurdu

Önceki gün oynanan ve Yozgatspor’u 5-2 üstünlüğü ile tamamlanan Zağnosspor müsabakasında oyuna ikinci yarı giren ve hem defansta hem de hücumda çok etkili bir oyun ortaya koyan Mert Özkan, gösterdiği başarılı performansını iki golle süsledi. Defans oyuncusu olan ve 1.94’lük boyu ile dikkat çeken genç oyuncu özellikle serbest vuruşlarda ileri çıkarak rakip kalede gol arayan bir oyuncu. Bu güne kadar 16 gol atan Mert Özkan, Yozgatspor’da gollerine devam ediyor.

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