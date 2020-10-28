Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1153
ALTIN
502.650
DOLAR
8.1553
STERLİN
10.6886
EURO
9.6454

Merkezim Milli Eğitim Vakfı’nda

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi tarafından başlatılan merkezim her yerde projesi kapsamında Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler bu hafta Milli Eğitim Vakfı İlkokuluna giderek oradaki çocuklar ile spor yapıp eğlenceli oyunlar oynadılar.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:13
Merkezim Milli Eğitim Vakfı’nda

Gençlik merkezine gitme imkanı bulunmayan ve gençlik merkezini tanımayan çocuklara ulaşmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda başlatılan merkezim her yerde projesi il merkezindeki okulların ziyareti ile devam ediyor. Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler ile birlikte her hafta bir okul ziyaret edilerek gençlik merkezinin çalışmaları hakkında bilgiler verilirken çocuklara hem spor yaptırılıyor hem de çeşitli yok olmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları oynatılıyor. Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'ndaki gençleri ziyaret eden Yozgat Gençlik Merkezi ekibi Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde badminton, yakan top, dart, halat çekme, ip atlama ve parkur oyunlarıyla gençlerin streslerini atmalarına öncülük edip onların güzel bir vakit geçirmelerini sağladılar.

Anahtar Kelimeler:
Merkezim Milli Eğitim Vakfı’nda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun’da Covi-19 şoku
Sorgun’da Covi-19 şoku
YORUCU BiR HAFTA OLACAK
YORUCU BiR HAFTA OLACAK
Kırşehir maçı 5 Kasım’da
Kırşehir maçı 5 Kasım’da
Kulüpler TFF Başkanı ile buluştu
Kulüpler TFF Başkanı ile buluştu
HER iLÇEYE SPOR SALONU
HER iLÇEYE SPOR SALONU
Kızlara moral oldular
Kızlara moral oldular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim