Merkezim Milli Eğitim Vakfı’nda

Gençlik merkezine gitme imkanı bulunmayan ve gençlik merkezini tanımayan çocuklara ulaşmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda başlatılan merkezim her yerde projesi il merkezindeki okulların ziyareti ile devam ediyor. Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler ile birlikte her hafta bir okul ziyaret edilerek gençlik merkezinin çalışmaları hakkında bilgiler verilirken çocuklara hem spor yaptırılıyor hem de çeşitli yok olmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları oynatılıyor. Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'ndaki gençleri ziyaret eden Yozgat Gençlik Merkezi ekibi Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde badminton, yakan top, dart, halat çekme, ip atlama ve parkur oyunlarıyla gençlerin streslerini atmalarına öncülük edip onların güzel bir vakit geçirmelerini sağladılar.