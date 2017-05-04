Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi olarak proje için köylerine misafir oldukları gençlere öncelikle #GençDönüşüm kapsamında toplanan kalem setlerini hediye ettiklerini söyledi.

Divanlı ve Osmanpaşa Köyü'nden bir araya geldikleri gençleri önce gençlik merkezini gezdirip faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Güneşer, ‘’Sonrasında Gençlik Merkezleri tanıtım filmini ve "Bilime Hizmet Etmiş Türk Bilginleri" projemiz kapsamında İbn-i Sina'nın hayatını anlatan kısa bir film izledik. Gençlerimizle, gençlik merkezimizin salonunda unutulmaya yüz tutmuş eskiden oynanan çocuk oyunlarını oynayarak hem gençlerimizin eğlenceli dakikalar geçirmesine vesile olduk hem de bu oyunların tekrar hatırlanmasına katkı sağladık. Gençlik merkezimizdeki faaliyetlerin ardından Türkiye'nin ilk milli parkı olan "Yozgat Çamlık Milli Parkı"'na giderek öğle yemeğimizi yedik ve gençlerimizi doğa ile baş başa bıraktık. Merkezim Her Yerde projesi kapsamında birçoğu ilk defa şehir merkezine gelen Divanlı ve Osmanpaşa Köyü'nden misafir ettiğimiz gençlerimizi, Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii, Yozgat Müzesi ve Nohutlu Seyir Tepesi'ne de götürerek ilimizi gezdirdik.

Programdan oldukça memnun kalan gençlerimiz kendilerine bu imkanı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirdiler’’ dedi.