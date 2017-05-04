Ana SayfaSpor

Merkezim her yerde

04 Mayıs 2017 Perşembe 23:59
Bu haber 19 kez okundu

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen #MerkezimHerYerde Projesi kapsamında Gençlik Merkezi görevlileri Divanlı ve Osmanpaşa Köyü'nden gençler ile bir araya geldiler.

Merkezim her yerde
Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi olarak proje için köylerine misafir oldukları gençlere öncelikle #GençDönüşüm kapsamında toplanan kalem setlerini hediye ettiklerini söyledi.
Divanlı ve Osmanpaşa Köyü'nden bir araya geldikleri gençleri önce gençlik merkezini gezdirip faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Güneşer, ‘’Sonrasında Gençlik Merkezleri tanıtım filmini ve "Bilime Hizmet Etmiş Türk Bilginleri" projemiz kapsamında İbn-i Sina'nın hayatını anlatan kısa bir film izledik. Gençlerimizle, gençlik merkezimizin salonunda unutulmaya yüz tutmuş eskiden oynanan çocuk oyunlarını oynayarak hem gençlerimizin eğlenceli dakikalar geçirmesine vesile olduk hem de bu oyunların tekrar hatırlanmasına katkı sağladık. Gençlik merkezimizdeki faaliyetlerin ardından Türkiye'nin ilk milli parkı olan "Yozgat Çamlık Milli Parkı"'na giderek öğle yemeğimizi yedik ve gençlerimizi doğa ile baş başa bıraktık. Merkezim Her Yerde projesi kapsamında birçoğu ilk defa şehir merkezine gelen Divanlı ve Osmanpaşa Köyü'nden misafir ettiğimiz gençlerimizi, Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii, Yozgat Müzesi ve Nohutlu Seyir Tepesi'ne de götürerek ilimizi gezdirdik.
Programdan oldukça memnun kalan gençlerimiz kendilerine bu imkanı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirdiler’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim