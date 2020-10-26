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Merkezim her yerde

Gençlik Merkezi, gençlere ulaşmaya devam ediyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:59
Merkezim her yerde

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından başlatılan ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında Gençlik Merkezi liderleri ile birlikte Gençlik Merkezi gönüllüleri okulları gezerek, öğrencilere hem Gençlik Merkezini tanıtıyor, hem de öğrenciler ile birlikte spor yapıyorlar. Son iki haftadır okulları gezen Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllülerinin ilk durağı 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu oldu. Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler koordinesinde gençlere badminton, yakan top, ip atlama, halat çekme, dart oynayarak eğlenceli ve dolu dolu vakit geçirdiler. Gençlik Merkezinin ikinci durağı ise Agah Efendi İlk ve Orta Okulu oldu. Burada da Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler çocuklar ile birlikte çeşitli oyunlar oynayıp Gençlik Merkezini tanıtırken, maske, mesafe ve Hijyen kurallarına da uymayı ihmal etmediler. 

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Merkezim Her Yerde
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