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Merkezde Çözüm şampiyon

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası küçük erkekler futbol il birinciliği grup eleme müsabakalarında Çözüm Koleji bir üst tura yükseldi.

Merkezde Çözüm şampiyon

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası küçük erkekler futbol il birinciliği grup eleme müsabakalarında Çözüm Koleji bir üst tura yükseldi.

03 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Merkezde Çözüm şampiyon

Çözüm Koleji takımı, TOKİ Mevlana, ve Merkez ortaokulu takımlarını yenerek, mutlu sona ulaştı. Beden Eğitim Öğretmeni Fatih Akgül, amaçlarının il birinciliği finallerinde de aynı başarıyı devam ettirmek olduğunu söyledi. Akgün, iyi bir kadroya sahip olduklarını, güçlü gruptan çıkmanın avantajı ile finallerde de iyi bir başarı grafiği çizebileceklerini sözlerine ekledi.

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