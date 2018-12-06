Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92827
ALTIN
212.578
DOLAR
5.3374
STERLİN
6.8254
EURO
6.0706

Merkez şampiyon

YOZGAT’ta okullar arası düzenlenen Yıldızlar Futbol Turnuvasında, Merkez Ortaokulu şampiyon oldu.  

Merkez şampiyon

YOZGAT’ta okullar arası düzenlenen Yıldızlar Futbol Turnuvasında, Merkez Ortaokulu şampiyon oldu.  

06 Aralık 2018 Perşembe 17:34
37 Okunma
Merkez şampiyon

Yıldızlar Futbol Turnuvası, Merkez Ortaokulu ile Çözüm Koleji arasında Bozok Stadyumu dış sahada oynanan final maçıyla sona erdi. Finalde, Çözüm Kolejini 2-0 yenen Merkez Ortaokulu şampiyon oldu. Okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni Reşit Savaş Doğan, okullarının 6 yılda 4 şampiyonluk elde ettiğini söyledi. Turnuva süresinde takımlarının 20 gol atıp bir gol yediğini aktaran Doğan, 5-7 Nisan'daadüzenlenecek bölge müsabakalarında, Yozgat'ı başarıyla temsil etmek istediklerini belirtti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun'da Şahin dönemi
Sorgun'da Şahin dönemi
Şansımız devam ediyor
Şansımız devam ediyor
YOZGAT SUNGURLU'YU EZBERLiYOR
YOZGAT SUNGURLU'YU EZBERLiYOR
Bozok’ta İstanbul alarmı
Bozok’ta İstanbul alarmı
Basketçilerden Çakır’a ziyaret
Basketçilerden Çakır’a ziyaret
Kızlar Turhal’a bileniyor
Kızlar Turhal’a bileniyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim