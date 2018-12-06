Merkez şampiyon

Yıldızlar Futbol Turnuvası, Merkez Ortaokulu ile Çözüm Koleji arasında Bozok Stadyumu dış sahada oynanan final maçıyla sona erdi. Finalde, Çözüm Kolejini 2-0 yenen Merkez Ortaokulu şampiyon oldu. Okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni Reşit Savaş Doğan, okullarının 6 yılda 4 şampiyonluk elde ettiğini söyledi. Turnuva süresinde takımlarının 20 gol atıp bir gol yediğini aktaran Doğan, 5-7 Nisan'daadüzenlenecek bölge müsabakalarında, Yozgat'ı başarıyla temsil etmek istediklerini belirtti.