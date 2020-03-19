Merkez Ortaokulu’na Korona engeli

Bu sene Bocce, Zeka oyunları, Futbol, Bilek Güreşi gibi okullar arası düzenlenen müsabakalarda il birincisi olan Yozgat Merkez Ortaokulu, Korona Virüsü nedeniyle grup müsabakalarının iptal olması sonucunda hedeflerini bir sonraki seneye bıraktı. Grup müsabakaları için yoğun bir hazırlık dönemi içerisine giren ve Yozgat Merkez Ortaokulu hazırlıklarını Korona Virüsü nedeniyle iptal edilen grup müsabakalarına hazırlıklarını durdurdu. Türkiye şampiyonası hedeflerini önümüzdeki yıla bırakan Yozgat Merkez Ortaokulu, yetkilileri sağlığın her şeyden önde geldiğini bu nedenle öğrencilerinin sağlığı açısından alınan kararların doğru olduğu yönünde görüş bildirdiler.