Merkez Ortaokulu tutulmuyor

Geçtiğimiz günlerde Bocce Grup müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Yozgat Merkez Ortaokulu, şimdi de futbol branşında grup müsabakalarını zirvede tamamlayarak Türkiye şampiyonası yarıfinal masabakalarına katılmaya hak kazandı. Yozgat’ta il birincisi olan Yozgat Merkez Ortaokulu Sinop’ta düzenlen ve 12 ilin katıldığı küçük erkek futbol müsabakasında Yozgat’ı temsil etti. Merkez Ortaokulu grubunda bulunan Kastamonu, Kırıkkale ve Samsun temsilcilerini geride bırakarak grubun birincisi olarak tamamladı ve Yozgat’ı Türkiye yarıfinallerin de temsil etme hakkı kazandı. Okul Beden Eğitimi öğretmeni Reşit Savaş Doğan yarıfinallerde Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edip finallere gitmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini Yozgat’ın çocuklarının neler yapabileceklerini herkese gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini söyledi. Yozgat Merkez Ortaokulu 12-15 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında İzmir, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa temsilcileri ile karşı karşıya gelecek.