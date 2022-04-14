Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Merkez Ortaokulu tutulmuyor

Okul Sporları kapsamında Bocce ve Futbol müsabakalarında il birincisi olarak gruplara giden Yozgat Merkez Ortaokulu grup müsabakalarında da başarılarına devam ediyor.

14 Nisan 2022 Perşembe 00:36
Merkez Ortaokulu tutulmuyor

Geçtiğimiz günlerde Bocce Grup müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Yozgat Merkez Ortaokulu, şimdi de futbol branşında grup müsabakalarını zirvede tamamlayarak Türkiye şampiyonası yarıfinal masabakalarına katılmaya hak kazandı. Yozgat’ta il birincisi olan Yozgat Merkez Ortaokulu Sinop’ta düzenlen ve 12 ilin katıldığı küçük erkek futbol müsabakasında Yozgat’ı temsil etti. Merkez Ortaokulu grubunda bulunan Kastamonu, Kırıkkale ve Samsun temsilcilerini geride bırakarak grubun birincisi olarak tamamladı ve Yozgat’ı Türkiye yarıfinallerin de temsil etme hakkı kazandı. Okul Beden Eğitimi öğretmeni Reşit Savaş Doğan yarıfinallerde Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edip finallere gitmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini Yozgat’ın çocuklarının neler yapabileceklerini herkese gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini söyledi. Yozgat Merkez Ortaokulu 12-15 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında İzmir, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa temsilcileri ile karşı karşıya gelecek. 

Anahtar Kelimeler:
Merkez Ortaokulu TutulmuyorIlerigazetesi2022NişanPerşembeYozgatIleriGazeteHaber14 NisanSporBocceYozgat Merkez Ortaokulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Judo müsabakaları tamamlandı
Judo müsabakaları tamamlandı
Kritik maç cuma günü
Kritik maç cuma günü
Başkandan moral ziyareti
Başkandan moral ziyareti
Merkez Ortaokulu Türkiye şampiyonasında
Merkez Ortaokulu Türkiye şampiyonasında
Engelliler üzgün
Engelliler üzgün
Kızlar devreyi kötü kapadı
Kızlar devreyi kötü kapadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim