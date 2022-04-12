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Merkez Ortaokulu Türkiye şampiyonasında

Yozgat’ta Okul Sporları kapsamında düzenlenen küçükler Bocce il birinciliği müsabakalarında hem erkekler hem de kızlar kategorisinde il birincisi olan Merkez Ortaokulu Ankara’da gerçekleştirilen grup müsabakalarını da birinci olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.

12 Nisan 2022 Salı 00:10
Merkez Ortaokulu Türkiye şampiyonasında

Küçükler kız ve erkek Bocce kategorilerinde Yozgat İl Birincisi olan Merkez Ortaokulu Ankara Kahraman Kazan’da yapılan Gurup müsabakalarından hem küçük kızlarda ve hem de küçük erkeklerde Grup Birincisi olarak Aydın’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında  Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı. Antrenmanlarını Beden Eğitimi öğretmenleri Reşit Savaş Doğan ve Erdem Kırtulukoğlu gözetiminde sürdüren Merkez Ortaokulu Bocce takımı şampiyonadan en iyi sonuçla dönebilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceklerini söylediler. Okul müdürü Fatih Bilir, Yozgat’ta Bocce tesisi olmamasına rağmen Merkez Ortaokulunun çok büyük bir başarı elde ettiğini belirtti. Ankara’da yapılan Gurup birinciliğinden kız ve erkek takımlarının birincilikle döndüğünü vurgulayan Bilir, ‘’Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Reşit ve Erdem hocanın kendi imkanlarıyla oluşturduğu kapalı bir Bocce sahasında Türkiye Şampiyonasına hazırlanmaktayız’’ dedi.

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