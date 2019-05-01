Merkez Orta Okulu şampiyon

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen final müsabakasında Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile karşı karşıya gelen Yozgat Merkez Ortaokulu güçlü rakibini yenerek Yozgat şampiyonu oldu. Gözünü grup müsabakalarına diken Yozgat Merkez Ortaokulu kız basketbol takımı grup müsabakalarında da başarılı olup bir üst tura çıkmayı hedeflediklerini söylediler.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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