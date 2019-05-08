Merkez eski günlerine dönüyor

Geçtiğimiz yıllarda çürük raporu verilerek yıkılan ve uzun bir süre sporcu alamayan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’ne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Lojmanın tahsisinin yapılmasının ardından 13 sporcuyu yatılı olarak almıştı. Bu sene başında tadilat yapılarak Güreş Eğitim Merkezine verilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasıyla birlikte yatak kapasitesini arttıran Güreş Eğitim Merkezi için yatılı sporcu sayısının arttırılması için Güreş Federasyonu’na gerekli müracaatlarının yapıldığı öğrenildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nin de yeni yerine taşınmasıyla salon sorunu ortadan kalkan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi, sporcularına Gençlik Merkezi’nden boşalan binada antrenman yaptırıyor. Eski günlerinde olduğu gibi tamamen kendine ait bir bina ve Antrenman salonunda çalışmalarına başlayan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi bu olumlu şartların oluşmasının ardından meyvelerini de vermeye başladı. Bu sene Yozgat Güreş Eğitim Merkezi olarak katıldığı turnuvalarda madalyaları kapan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri 5 aylık dönem içerisinde yaklaşık 25 madalyayı Yozgat’a getirirken iki sporcu da uzun bir aradan sonra milli takıma seçilme başarısını gösterdi. Eski başarılı günlerine döneceğinin sinyallerini veren Yozgat Güreş Eğitim merkezi önümüzdeki yıl müracaatları kabul olması durumunda 33 yatılı sporcu ile çalışmalarını sürdürecek. Şuanda 13 yatılı, 17 gündüz eğitimi alan sporcular ile birlikte 30 sporcunun eğitim aldığı Yozgat Güreş Eğitim Merkezine güreş öğrenmek isteyen gençlerde ilgi gösteriyor. Kendi güreşçileri dışında 20 öğrenci de Güreş Eğitim Merkezinde eğitim alıyor. Antrenörler Atilla Kirazlı, Mehmet Karadavut ve Cafer Kayışdağ gözetiminde çalışan güreşçilerin hedefi ise milli takıma seçilip Avrupa ve Dünya çapında Rıza Kayaalp gibi başarılar elde etmek.