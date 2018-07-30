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MERKEZ CIVIL CIVIL

YOZGAT Belediyesi tarafından restore ettirilerek, bahçe düzenlemesi yapıldıktan sonra ‘Çocuk Sanat Merkezi’ olarak hizmete sunulan tarihi Mehmet Ağa Konağı, miniklerin hafta sonlarında vakitlerini, sanatsal çalışmalar yaparak değerlendirdiği mekan oldu.

MERKEZ CIVIL CIVIL

YOZGAT Belediyesi tarafından restore ettirilerek, bahçe düzenlemesi yapıldıktan sonra ‘Çocuk Sanat Merkezi’ olarak hizmete sunulan tarihi Mehmet Ağa Konağı, miniklerin hafta sonlarında vakitlerini, sanatsal çalışmalar yaparak değerlendirdiği mekan oldu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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MERKEZ CIVIL CIVIL

İstanbulluoğlu Mahallesi'ndeki Mehmet Ağa Konağı Çocuk Sanat Merkezi’nde çocuklara sosyal ve kültürel kimlik kazandırılması amacıyla resim, saz, gitar, el sanatları kurslar açıldı. Yozgat belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcıları Ahmet Akgün ve Talip Karslıoğlu il birlikte merkezi ziyaret etti, çocukların çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Arslan, ‘’Güzel çocuklarımız hem bir şeyler üretip hem de eğleniyorlar. Bizlere de bu sevince ortak olmak düşüyor. Yozgat farklı güzelliklerle buluşmaya devam ediyor. Şehrin sadece maddi yapılardan ibaret olmadığını, şehrin bir ruhu olması gerektiğini, bu güzel faaliyetler bir kez daha hatırlatıyor. Birileri konuşmaya biz de işimizi daha da güzel yapmaya devam ediyoruz. Çünkü Yozgat'ın buna ihtiyacı var’’ diye konuştu.

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