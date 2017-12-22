MERAK ETMEYİN!

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta ligin ilk yarısını 3’üncü sırada tamamlayan Yozgatspor’un sezon sonunda hedefine ulaşması noktasında gerekenlerin yapılmakta olduğunu belirterek, taraftarların yüreğine su serpti. Başkan Arslan, sezon başında en iyisini yapabilme adına yaptıkları çalışmalar sonucunda geldikleri noktada takımda bazı eksikliklerin tespit edildiğini, teknik heyetle yapılan görüşmeler sonucunda bu eksik bölgelere gerekli takviyenin yapılacağının altını çizdi. Başkan Arslan, ‘Ligin ilk yarısında iyi bir mücadele verildi. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Kazanmamız gereken bazı maçlarda puan kaybettik. Bu maçlarda eksik, aksayan taraflarımızı daha net gördük. Bunların giderilmesi noktasında gerekli çalışmalar yapıldı, şimdi uygun olan, takıma katkı sağlayacak futbolcuların takıma dahil olması için çalışmalar, görüşmeler devam ediyor’ dedi.

Başkan Kazım Arslan, ikinci yarıda daha farklı bir mücadelenin sergilenmesi gerektiğine vurgu yaparak, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da ikinci yarı maçlarının daha zor geçeceğinin altını çizdi. Başkan Arslan, ‘İkinci yarıda şampiyonluk yarışında 3 takım görünüyor ve bu takımlar arasında ligin devam edebileceği düşünülüyor. Ancak, alt sıralardaki takımlar, birden fazla temsilci olan iller ligi üst sırada tamamlayabilmek için mücadele verecekler. Bu da ikinci yarıda tüm takımları zorlu müsabakalar bekliyor. Bu zorlu mücadeleye iyi hazırlanan, dayanıp, ayakta kalabilen bitimi mutlu tamamlayacaktır. Bu ligi mutlu tamamlayabilmek için gereken dün yapıldı, bugün de yapılıyor, gelecekte de yapılacaktır’ diye konuştu.