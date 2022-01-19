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Melikgazi hazırlıkları başladı

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü hafta sonu deplasmanda Melikgazi Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:32
Melikgazi hazırlıkları başladı

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, hafta sonu deplasmanda Melikgazi Engelliler takımı ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabakadan galibiyet ile ayrılmaları için hazırlıklara ara vermeden başladıklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Hafta sonu Beyaz Mersin takımı ile güzel bir müsabaka oynadık. Çok iyi bir performans sergileyen oyuncularım Beyaz Mersin takımını mağlup etmeyi başardılar. Şimdi Pazar günü deplasmanda Melikgazi Engelliler takımı ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Ligin ilk haftasında iyi oynadığımız müsabakayı Mersin takımı karşında şansız bir şekilde kaybetmiştik, ligin ikinci haftasında oynayacağımız müsabaka ise Covit19 nedeniyle ertelenmişti. Ligin üçüncü haftasında ise kendi sahamızda Beyaz Mersin takımını konuk ettik ve güçlü rakibimiz yenerek ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Beyaz Mersin takımı ile oynadığımız müsabakayı bir çıkış olarak gördük ve ligdeki çıkışımızı yakaladık. Pazar günü deplasmanda Melikgazi Engelliler takımını da yenerek hem çıkışımızı sürdürmek hem de galibiyet serisi yakalamak istiyoruz’’ dedi. 

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