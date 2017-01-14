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Mektebim tutulmuyor

14 Ocak 2017 Cumartesi 06:46
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Yozgat Özel Mektebim Koleji öğrencileri, ‘Basketbol’, ‘Satranç’, ‘Badminton’, ‘Masa Tenisi ve ‘Yüzme’ de elde ettikleri başarılarla göz doldurdu.

Mektebim tutulmuyor
Özel Mektebim Koleji Basketbol Yıldız Erkekler Ligi’nde il birinciliği, Yozgat ve ilçelerinde kendi yaş grubunda 7 birincilik, 6 ikincilik, 5 üçüncülük, Badminton Yıldız Kızlarda il birinciliği, küçük erkeklerde il üçüncülüğü, Masa Tenisi’nde il üçüncülüğü, Yüzme ise il birinciliği ve il üçüncülüğü elde etti. 
BASKETBOL BİRİNCİSİ
Basketbol öğretmeni  Amine Büşra Biçer yönetiminde müsabakalara çıkan basketbol takımı, rakiplerini tek tek yenerek il birinciliği başarısını elde etti. 
SATRANÇ’IN ÖZEL ÇOCUKLARI
Mektebim Koleji öğrencileri il genelinde yapılan satranç turnuvasında da adından söz ettirmeyi başardı.
Yozgat ve ilçelerinden katılımın olduğu turnuvada Mektebimli öğrencilerden 7’si kendi yaş gruplarında birincilik, 6’sı ikincilik, 5’i ise üçüncülük elde etti. Satranç öğrtemeni Savaş Cansever’in öğrencileri elde ettikleri başarı ile göz doldurdu. 
BADMİNTON’UNYILDIZLARI 
Mektebim Koleji Badminton’da da başarı elde etti. Badminton Yıldız Kızlar müsabakalarda elde ettiği başarı ile kızlarda il birincisi, küçük erkeklerde ise il üçüncüsü oldu. 
MASA TENİSİNDE ÜÇÜNCÜ OLDULAR
Masa Tenisi Öğretmeni İrfan Özdemir yönetimindeki müsabakaya çıkan öğrenciler ise masa tenisi turnuvasında il üçüncüsü oldu. 
YÜZMEDE DERECE ELDE ETTİLER
Mektebim Koleji öğrencileri il genelinde düzenlenen yüzme turnuvasında il birinciliği ve üçüncülüğü elde etti. 

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