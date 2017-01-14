Mektebim tutulmuyor

Özel Mektebim Koleji Basketbol Yıldız Erkekler Ligi’nde il birinciliği, Yozgat ve ilçelerinde kendi yaş grubunda 7 birincilik, 6 ikincilik, 5 üçüncülük, Badminton Yıldız Kızlarda il birinciliği, küçük erkeklerde il üçüncülüğü, Masa Tenisi’nde il üçüncülüğü, Yüzme ise il birinciliği ve il üçüncülüğü elde etti.



BASKETBOL BİRİNCİSİ



Basketbol öğretmeni Amine Büşra Biçer yönetiminde müsabakalara çıkan basketbol takımı, rakiplerini tek tek yenerek il birinciliği başarısını elde etti.



SATRANÇ’IN ÖZEL ÇOCUKLARI



Mektebim Koleji öğrencileri il genelinde yapılan satranç turnuvasında da adından söz ettirmeyi başardı.

Yozgat ve ilçelerinden katılımın olduğu turnuvada Mektebimli öğrencilerden 7’si kendi yaş gruplarında birincilik, 6’sı ikincilik, 5’i ise üçüncülük elde etti. Satranç öğrtemeni Savaş Cansever’in öğrencileri elde ettikleri başarı ile göz doldurdu.



BADMİNTON’UNYILDIZLARI

Mektebim Koleji Badminton’da da başarı elde etti. Badminton Yıldız Kızlar müsabakalarda elde ettiği başarı ile kızlarda il birincisi, küçük erkeklerde ise il üçüncüsü oldu.



MASA TENİSİNDE ÜÇÜNCÜ OLDULAR



Masa Tenisi Öğretmeni İrfan Özdemir yönetimindeki müsabakaya çıkan öğrenciler ise masa tenisi turnuvasında il üçüncüsü oldu.



YÜZMEDE DERECE ELDE ETTİLER

