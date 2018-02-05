Mehmetçiğe Selam

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harakatı nedeniyle tribünlerde taraftarlar maçı bayraklarla izledi. Maçın ilk golü sonrasında ise kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları yedek kulübesinden verilen Türk Bayrağını öperek açıp, daha sonra da şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz için Asker selamı verdi. Maç öncesinde ise yine Mehmetçiklerin zaferle dönmesi için dua edildi.

