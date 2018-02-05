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Mehmetçiğe Selam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, konuk ettiği Azatlıspor karşılaşmasına, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hazırlanan 'Kalbimizle, Duamızla, Mehmetçiğin Yanındayız' yazılı pankart ile çıktı.

Mehmetçiğe Selam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, konuk ettiği Azatlıspor karşılaşmasına, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hazırlanan 'Kalbimizle, Duamızla, Mehmetçiğin Yanındayız' yazılı pankart ile çıktı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
69 Okunma
Mehmetçiğe Selam

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harakatı nedeniyle tribünlerde taraftarlar maçı bayraklarla izledi. Maçın ilk golü sonrasında ise kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları yedek kulübesinden verilen Türk Bayrağını öperek açıp, daha sonra da şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz için Asker selamı verdi. Maç öncesinde ise yine Mehmetçiklerin zaferle dönmesi için dua edildi.

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