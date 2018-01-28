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Mehmetçiğe anlamlı destek

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ve Mehmetçik’e olan desteklerini göstermek üzere pankart hazırlattı.

Mehmetçiğe anlamlı destek

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ve Mehmetçik’e olan desteklerini göstermek üzere pankart hazırlattı.

28 Ocak 2018 Pazar 22:32
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Mehmetçiğe anlamlı destek

Bu hafta oynanan bazı karşılaşmalarda futbolcular sahaya üzerinde ‘Kalbimizle, Duamızla Mehmetçiğimizin yanındayız’ yazılı pankartla çıkıldı. Haftanın ilk karşılaşmalarından olan U17 Ligine dahil maçta Yemönoğlu Bozokspor ile Yozgatspor karşı karşıya geldi. Bu maça takımlar ellerinde Mehmetçiğe destek pankartı ile çıktı, seremoninin ardından tüm sporcuları, yöneticiler ve saha görevlileri topluca pankart ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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