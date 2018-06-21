Mehmet Şükrü Sandıklı’da

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor formasıyla attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettiren ve gösterdiği performans ile de bir çok takımın transfer listesine giren tecrübeli oyuncu Mehmet Şükrü Önder, Sandıklıspor ile el sıkıştı. Sandıklıspor geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı sol açık Ramazan Taş'ın sürpriz bir şekilde 2.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a transfer olmasından sonra geçen sezon Yozgatspor forması giyen 30 yaşındaki sol açık Mehmet Şükrü Önder'le anlaşmaya vararak bu mevkideki boşluğu doldurdu. Başarılı futbolcu geçen sezon 22 maçta forma giyerken 10 kez rakip fileleri havalandırmıştı.