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Mehmet Şükrü korkuttu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un önceki günkü antrenmanında kaptan Ziya İstek ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Mehmet Şükrü korkuttu.

Mehmet Şükrü korkuttu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un önceki günkü antrenmanında kaptan Ziya İstek ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Mehmet Şükrü korkuttu.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
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Mehmet Şükrü korkuttu

Önceki gün Kadirli Demirspor ile oynanacak olan müsabakanın son hazırlıklarını yapan kırımız siyahlı ekipte defans-hücum çalışması sırasında kale önüne atılan topa Ziya İstek ile birlikte müdahale eden Mehmet Şükrü biranda kendini yerde buldu.
Bir süre yerde kalan Mehmet Şükrü kulüp masörü Tevfik Yeşilkaya’nın müdahalesinin ardından ayağa kalktı ve antrenmana devam etti. Antrenman sonunda arkadaşına sert faul yapan Ziya İstek, Mehmet Şükrü’den özür diledi.

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