Mehmet Şükrü korkuttu

Önceki gün Kadirli Demirspor ile oynanacak olan müsabakanın son hazırlıklarını yapan kırımız siyahlı ekipte defans-hücum çalışması sırasında kale önüne atılan topa Ziya İstek ile birlikte müdahale eden Mehmet Şükrü biranda kendini yerde buldu.

Bir süre yerde kalan Mehmet Şükrü kulüp masörü Tevfik Yeşilkaya’nın müdahalesinin ardından ayağa kalktı ve antrenmana devam etti. Antrenman sonunda arkadaşına sert faul yapan Ziya İstek, Mehmet Şükrü’den özür diledi.