Mehmet Şükrü kaldığı yerden

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da sezon başında transfer edilen Mehmet Şükrü Önder ligin ilk yarısında kritik müsabakalarda attığı kritik goller ile kendinden sıkça söz ettirmişti.

Kırmızı siyahlı oyuncu Kadirli Demirspor ile oynanan müsabakada da beklenmedik bir anda attığı gol ile hem takımını ateşledi hem de rakip takımın gardını düşürdü.