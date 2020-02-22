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Mehmet Ali ve Aytaç cezalı

MODAFENSPOR ile oynadıkları müsabakadan sarı kart gören Yozgatspor’un başarılı oyuncuları Mehmet Ali ile Aytaç cezalı duruma düştüler.

22 Şubat 2020 Cumartesi 03:42
Mehmet Ali ve Aytaç cezalı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta hafta sonu Modafenspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkan ve ligdeki birebir rakiplerinden biri olan Modafenspor’u 1-0 yenerek altın değerindeki üç puanı hanesine yazdıran kırmızı siyahlı ekip Bayrampaşaspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar. Modafespor ile oynanan müsabakada sarı kart sınırında bulunan Mehmet Ali Can ile Aytaç, sarı kart görünce 4’üncü sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştüler. Pazar günü Bozok Stadında oynanacak olan müsabakayı tribünden takip edecek olan iki oyuncu kendilerinin yerine sahada olacak arkadaşlarına güvendiklerini ve maçı kazanacaklarına inandıklarını söylediler. 

Son Güncelleme: 21.02.2020 17:43
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Mehmet Ali Ve Aytaç Cezalı
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