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Mehmet Ali Can ile yollar ayrıldı

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde de anlaşma sağladığı Mehmet Ali Can ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:51
Mehmet Ali Can ile yollar ayrıldı

Yozgatspor’dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma katılan ve sezon sonuna kadar oynayan forvet Mehmet Ali Can ile geçtiğimiz hafta yeni sezon için yeniden sözlü olarak anlaşılmış ve adı geçen futbolcu ile mutabık kalınarak bu durumun kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Akabinde de futbolcu aynı gün ‘’Bolu kampına katılmış ve kampın iptali ile takımla birlikte Yozgat'a dönmüştü ve yeni sezon için imza atacaktı’’ denilen açıklamada şu görüşler yer verildi;
‘’Ancak bugün gün içerisinde kulüp yönetiminden sözleşilenin aksine kendi lehine başka taleplerde bulunmuş ve başka kulüplerin daha fazla verdiğini söyleyerek kulübümüzün prensiplerine aykırı davranış sergilemiştir. Ahlaki olmadığını düşündüğümüz ve diğer futbolcularımıza karşı haksızlık manasına gelen bu davranış sebebiyle kendisine istediği yere gidebileceği söylenmiş ve kulüple ilişkisi kesilerek ayrılmıştır.’’

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Mehmet Ali Can Ile Yollar Ayrıldı
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