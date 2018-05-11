Mehmet Akif Şampiyon

Rakiplerini yenerek finale kalan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Bağlarbaşı Mahallesi Doğa Market Spor arasındaki mücadelede heyecan doruğa ulaştı. Maçı 3-0'lık net bir skorla kazanan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu şampiyon oldu. Rakibi Bağlarbaşı Mahallesi Doğa Market Spor ikincilikle yetindi. Turnuvada, Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı, Çayıralan İlçe Emniyet Amirliği, Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konuklar Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi Doğa Market Spor, Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu, İmam-Hatip Ortaokulu, Çayıralan Kaymakamlığı Voleybol Takımı, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Cumhuriyet Mahallesi takımları mücadele verdi. Çayıralan Kaymakamlığı, Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımını 3-1 yenerek üçüncü oldu. Şampiyonluk müsabakasının ardından turnuvaya katılan tüm takım oyuncularına katılım belgesi ve madalya takdim edildi. Turnuvada şampiyon olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Voleybol Takımının kupasını Kaymakam Fatih Eroğlu verdi. Bağlarbaşı Mahallesi Doğa Market Spor, kupasını Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin’den aldı. Çayıralan Kaymakamlığı Voleybol Takımına kupasını ise Çayıralan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Alpaslan Kargaoğlu verdi.