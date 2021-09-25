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Masterlerden moral ziyareti

Yozgatspor Masterler Futbol takımı yönetimi ve oyuncuları Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’un antrenmanını izleyip futbolculara tatlı ikram etti.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:03
Masterlerden moral ziyareti

Yozgatspor Masterler Futbol takımı Başkanı Feridun Karakoç, bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yozgat’ın takımı Yozgatspor’un yanında olduklarını göstermek ve futbolculara moral vermek adına antrenmanda onları ziyaret ettiklerini söyledi. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar’a da hayırlı olsun dediklerini dile getiren Karakoç, Yozgatspor’un her zaman yanında olduklarını ve destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar ise bu sezon Yozgatspor olarak kendilerine yeni bir sayfa açtıklarını ayrıştıran değil herkesi Yozgatspor çatısı altında toplayın bir kulüp olmak istediklerini söyledi. Bunun için yaptıkları çalışmaların meyvesini de almaya başladıklarına dikkat çeken Dündar, ‘’Geçtiğimiz günlerde taraftarlarımızı kulüp binamızda ağırladık, bugün ise Yozgat’ta futbol onamış ve aktif futbol hayatını noktalayan Yozgatspor Masterler Kulübünün yöneticileri bizleri ziyaret etti. Bizlere büyük moral verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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