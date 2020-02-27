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Masterler son 4’e kaldı

KURULDUĞU günden bu yana Orta Anadolu Masterler Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor Masterler büyük bir başarı elde ederek 2019-2020 sezonunda da dörtlü finallere kalmayı başardı.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:01
Masterler son 4’e kaldı

Grubunda yaptığı 10 müsabakadan sadece 1 yenilgi ile ayrılan Masterler takımı grubunu ikinci olarak tamamladı. Yozgatspor Derneği Başkanı Feridun Karakoç, Kurulduğundan bu yana emekler sarf ederek bu günlere getirdikleri kulüplerinin bu başarısının Yozgat kamuoyuna bir armağan olduğunu söyledi. Bu zorlu yolculukta yanlarında olan tüm destekçilerine sonsuz teşekkürlerini sunan Karakoç, “Kuruluş amacımız sadece futbol oynayıp saha da iyi sonuçlar almak değil, bizler biliyoruz ki gittiğimiz her yerde Yozgat’ı temsil ediyoruz. Bu nedenle sonuç ne olursa olsun kabul edip, Yozgat adını en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Bu şu ana kadar böyle oldu. İnşallah bundan sonrada böyle olacak dedi” Karakoç, ayrıca bu zorlu yolda maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm dostlara, fedakarlıklar göstererek takımın bu başarıları elde etmesine katkıda bulunan sporcu arkadaşlarına ve kamuoyunda sesimiz olan bütün basın mensuplarına teşekkürlerini sundu. Ayrıca Mart ayı sonunda yapılacak olan dörtlü finallerde Yozgat’ı ve Yozgatlıyı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.

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Masterler Son 4’e Kaldı
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