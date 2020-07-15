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Masterler sezonu açtı

YOZGATSPOR Masterler takımı Covit-19 tedbirleri sonrasında sezonu tekrar açtı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:14
Masterler sezonu açtı

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ciddi şekilde görülen Covit-19 tedbirleri kapsamında bütün resmi ve özel müsabakalar iptal edilmişti. Müsabakaların iptal edilmesiyle birlikte Yozgatspor Masterler takımı da antrenmanlarını durdurmuştu. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden toplanan Yozgatspor Masterler takımı çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Galata Çamlık Otel sahiplerinden Mehmet Yemenoğlu’nun destekleri ile yeniden çalışmalara başlayan Yozgatspor Masterler takımı, kendilerine destek veren Yemenoğlu’na da teşekkür ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Masterler Sezonu Açtı
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