Masterler seriye bağladı

Konuk ettiği Kahraman Maraş Masterler takımı karşısında ilk devreyi 2-1 geride kapatan Yozgatspor Masterler takımı müsabakanın ikinci yarısında toparlanarak rakibini 5-4 mağlup etmeyi başardı. Yozgatspor Masterler takımı Başkanı Feridun Karakoç, Bozok Stadı dış sahasında Kahramanmaraş Masterler takımı ile oynadıkları müsabakanın oldukça çekişmeli geçtiğini söyledi. Müsabakanın ilk yarısında kalelerinde gördükleri iki tane talihsiz gol ile devreyi 2-1 geride kapattıklarını hatırlatan Karakoç, ‘’Müsabakanın ikinci yarısında iyi bir oyun ile maçı lehimize çevirmeyi başardık. Müsabakayı 5-4 önde tamamladık. Bu karşılaşmanın güzel bir yanı ise Yozgatspor Masterler takımının bir ferdi olan Fatih Yılmaz kardeşimizin elim bir hadise ile yaralanmış ve Ankara’da tedavi altına alınmıştır. Durumu iyi olan Fatih kardeşimize bu galibiyeti armağan ediyoruz ve en kısa zamanda ailesine dönmesini bekliyoruz. Ayrıca Maraşlı arkadaşlarımız ile dostane bir müsabaka oldu. Futbolda ufak tefek hatalar oluyor ancak bizim düsturumuz ‘Futbol bahane, dostluk şahane’ olduğu için çok güzel bir maç oldu ve dostluklar pekişti. İki takım oyuncularına da teşekkür ederim, bundan sonraki müsabakalarda da başarılar dilerim’’ dedi.